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الأربعاء، 09-03-2022 10:44 ص

الدفاع المدني يحذر من المنخفض

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الوكيل الإخباري - حذرت مديرية الدفاع المدني من المنخفض الجوي المتوقع أن يؤثر على المملكة مساء الأربعاء، ودعت إلى اتخاذ الحيطة والحذر.

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ونشرت المديرية مجموعة من الإرشادات للحفاظ على سلامة المواطنين خلال المنخفض.


وتالياً الإرشادات:


– التأني أثناء القيادة تفاديا لحوادث السير نتيجة تدني مدى الرؤيا الأفقية.


– الابتعاد عن مجاري السيول والأودية والانتقال إلى أماكن مرتفعة أكثر أمانا.


– الاستخدام الآمن لوسائل التدفئة على اختلاف أنواعها.


– عدم المجازفة بقطع الطريق في حال ارتفاع منسوب المياه.


– عدم التردد بالاتصال برقم الطوارئ الموحد 911 إذا دعت الحاجة إلى ذلك.


 




 

 


 

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