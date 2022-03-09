الدفاع المدني يحذر من المنخفض

الوكيل الإخباري - حذرت مديرية الدفاع المدني من المنخفض الجوي المتوقع أن يؤثر على المملكة مساء الأربعاء، ودعت إلى اتخاذ الحيطة والحذر.

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ونشرت المديرية مجموعة من الإرشادات للحفاظ على سلامة المواطنين خلال المنخفض.



وتالياً الإرشادات:



– التأني أثناء القيادة تفاديا لحوادث السير نتيجة تدني مدى الرؤيا الأفقية.



– الابتعاد عن مجاري السيول والأودية والانتقال إلى أماكن مرتفعة أكثر أمانا.



– الاستخدام الآمن لوسائل التدفئة على اختلاف أنواعها.



– عدم المجازفة بقطع الطريق في حال ارتفاع منسوب المياه.



– عدم التردد بالاتصال برقم الطوارئ الموحد 911 إذا دعت الحاجة إلى ذلك.



