الدفاع المدني يحذر من حالة عدم الاستقرار الجوي

الوكيل الإخباري - حذرت مديرية الدفاع المدني المواطنين من حالة عدم الاستقرار الجوي والتي تؤثر على المملكة اعتبارا من يوم غد السبت.

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ودعت المواطنين إلى الابتعاد عن جوانب الأودية وأماكن تشكل السيول، والانتقال من الأماكن المنخفضة إلى الأماكن المرتفعة الأكثر أمانا.



كما دعت إلى عدم المجازفة بقطع الطريق سواءً سيرا على الأقدام أو المركبات في حال ارتفاع منسوب المياه.



ونوهت المواطنين إلى ضرورة الاستخدام الآمن لوسائل التدفئة على اختلاف أنواعها.



وطلبت من المواطنين عدم التردد بالاتصال على رقم الطوارئ الموحد (911) إذا دعت الحاجة لذلك.