الدفاع المدني يخمد حريق في عمان - صور

الوكيل الاخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن فرق الإطفاء المتخصصة والعاملة في مديرية دفاع مدني غرب عمان وبإسناد من مديرية دفاع مدني وسط عمان والبلقاء وقوات الدرك تعاملوا اليوم مع حريق شبَّ في مستودع يحتوي على إسفنج وأخشاب بمنطقة بيادر وادي السير.



بدورها عملت فرق الإطفاء وبسرعة عالية على إخماد الحريق والسيطرة عليه بالكامل ومنع انتشاره للأماكن والمحلات المجاورة،دون وقوع إصابات بالارواح، هذا وقد تم فتح تحقيق بأسباب الحريق.

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