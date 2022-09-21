المعايطة يرعى حفل تخريج مستجدي الأمن العام

الوكيل الإخباري-

اضافة اعلان

رعى مدير الأمن العام، اللواء عبيدالله المعايطة، اليوم الأربعاء، في مدينة الملك عبدالله الثاني التدريبية حفل تخريج مستجدي الأمن العام .وابتدأ الحفل بالسلام الملكي، ثم تفقد مدير الأمن العام طابور الخريجين الذي تقدم من أمام المنصة بنظامي المسير البطيء والعادي.وأظهر الخريجون خلال التطبيقات مستوىً عالياً من الانضباط واللياقة البدنية والمهارة في الاستعراض، مجسدين أبهى صور التميز التدريبي، والعزم لبذل أقصى طاقاتهم في أداء واجباتهم المستقبلية.وأقسم الخريجون على الإخلاص للوطن والملك والدستور، والحفاظ على القوانين والأنظمة، والقيام بالواجبات الموكولة إليهم بأمانة، وتنفيذ الأوامر المشروعة دون تحيز أو تمييز.وقال آمر مدينة الملك عبدالله الثاني التدريبية، في كلمة ألقاها خلال الحفل، إنَّ الخريجين من فرسان الأمن العام أنهوا تدريبهم التأسيسي وتسلحوا بالعلم والمعرفة، في العلوم الأمنية والقانونية، وحقوق الإنسان، ومهارات الدفاع عن النفس واللياقة البدنية والأسلحة، حاملينَ رسالةً أمنية نبيلة قوامها الاحترافية في إنفاذ القانون وخدمة الوطن والمواطن، تحقيقاً لرؤى جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة.وفي نهاية الحفل، الذي حضره كبار ضباط الأمن العام، وجمع كبير من ذوي الخريجين، وزَّع مدير الأمن العام الجوائز التقديرية على مستحقيها.