الأربعاء 28-09-2022
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الأربعاء، 28-09-2022 11:11 ص

ايعاز وتوجيه من مدير الأمن العام بشأن مكرري الجرائم والمطلوبين

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الوكيل الإخباري - أوعز مدير الأمن العام اللواء عبيدالله المعايطة إلى كافة قادة الأقاليم والمدراء، بالبدء بتنفيذ خطة أمنية حازمة لإنفاذ القانون والقبض على المشبوهين ومكرري الجرائم والمطلوبين، والتصدي لكل من تسول له نفسه التعدي على الأرواح والممتلكات وترهيب المواطنين.

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كما وجّه اللواء المعايطة قوات الدرك إلى مساندة الإدارات المختصة في البحث الجنائي ومكافحة المخدرات والأمن الوقائي وباقي الوحدات المختصة بمكافحة الجريمة، ودعم جهودهم ضمن اجراءات مشددة في البحث والقبض على المشتبه بهم من مكرري الجريمة وذوي الأسبقيات الذين يشكلون تهديداً لأمن المجتمع وسلامته.


وأضاف أن مديرية الأمن العام ستضرب بيد العدالة والقانون للحفاظ على الطمأنينة العامة، وسيعلم حزمنا كل معتدٍ وخارج عن القانون.


 




 

 


 

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