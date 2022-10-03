الدفاع المدني يوجه نصائح للوقاية من الصعقة الكهربائية

الوكيل الإخباري - وجهت مديرية الدفاع المدني نصائح للوقاية من مخاطر الصعقة الكهربائية.

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وقالت المديرية في إدراج لها على "فيسبوك"، إنه يجب إجراء الصيانة الدورية اللازمة لشبكة الكهرباء من مفاتيح وأباريز وتمديدات، وعدم تحميل الأباريز والوصلات قدرة كهربائية زائدة عن الحمل المقرر لها.

وأشارت إلى ضرورة الحرص على استبدال الأسلاك التالفة والمعراة داخل المنزل، مع ضرورة اتباع المواصفات المعتمدة عند تمديد شبكة التمديدات والتأكد من تنفيذها بالشكل الصحيح.

ودعت إلى تجنب لمس الأجهزة الكهربائية والأيدي مبتلة بالماء، مع الحرص على فصل التيار الكهربائي عند القيام بأعمال التنظيف كغسل الجدران أو الأرضيات أو السقوف.

كما حذرت المديرية من عدم تمرير أسلاك الكهرباء بالقرب من مصادر الحرارة أو الأبواب والأثاث المنزلي.