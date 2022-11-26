الدوريات الخارجية: جميع الطرق الخارجية سالكة دون عوائق

الوكيل الإخباري -

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قالت غرفة عمليات الدوريات الخارجية، إن جميع طرق المملكة الخارجية سالكة ولا يوجد أي إغلاقات، حتى صباح اليوم السبت.وبينت غرفة عمليات الدوريات لـ " الوكيل الإخباري" أن الكوادر مُنتشرة على جميع الطرق لتسيير حركة السير وللدلالة والإرشاد، ولا يوجد أي عوائق تذكر.ونوهت إلى أن بعض مناطق في الوسط والشمال تشهد تساقطاً متفرقاً للأمطار وتشكل للضباب دون أي تأثير على مدى الرؤيا.وشهدت أغلب مناطق المملكة، منذ ساعات صباح أمس الجمعة، تساقطاً للأمطار والبرد، إثر منخفض جوي قبرصي، من المتوقع أن يستمر حتى مساء اليوم السبت.