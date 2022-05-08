الدوريات الخارجية: ضبط باص على متنه 17 راكبا حمولة زائدة

الوكيل الإخباري - ضبطت إدارة الدوريات الخارجية باص نقل على متنه 17 راكبا حمولة زائدة عن الحد المسموح به على طريق البحر الميت.

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وقالت الدوريات الخارجية، عبر أثير إذاعة الأمن العام، اليوم الأحد، إن الباص حمّل 40 راكبا في ذات الوقت، مؤكدة أنها تعاملت مع المخالفة بشكل فوري وجرى إحضار باص بديل لتأمين الركاب.

وأضافت أنه تم اتخاذ المقتضى القانوني بحق السائق، فيما سيتم عرضه على الحاكم الإداري اليوم.

وفي ذات السياق أشارت الدوريات الخارجية إلى ضبط مركبة نقل "ديانا" على طريق المغطس، حمّل سائقها 23 راكبا في الصندوق الخلفي.