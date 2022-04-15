المملكة على موعد مع منخفض جوي خماسيني الأحد

الوكيل الإخباري - قالت دائرة الأرصاد الجوية، إن المملكة على موعد مع منخفض خماسيني يوم الأحد المقبل.
وبينت الدائرة في نشرتها، أنه يطرأ ارتفاع واضح على درجات الحرارة نهار الاحد، بحيث تسجل أعلى من معدلاتها الاعتيادية بحوالي (8-10) درجات مئوية، وتتحول الأجواء إلى مغبرة وجافة في العديد من المناطق.
وأشارت إلى أنه يكون الطقس حار نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في البادية والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر.
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أما يوم غدٍ السبت، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء دافئة بوجه عام، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.
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