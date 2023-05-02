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الثلاثاء، 02-05-2023 03:43 م

الرئيس الأمريكي بايدن يلتقط "سيلفي" مع طبيب أردني - صور

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الوكيل الإخباري - نشر الطبيب الأردني الدكتور محمد الحجيري صورة "سيلفي" قال انها جمعته مع الرئيس الأمريكي جو بايدن.

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وقال الدكتور الحجيري في منشور على صفحته على "فيسبوك": "مبارح عملو تلاوة قرآن في البيت الأبيض، كوفية فلسطينية، شعر عربي، عود، ثقافة عربية وإسلامية لأول مرة!".


وتابع الدكتور الحجيري": "مع انه عدد المعازيم قليل حوالي 300 شخص من المجتمع المسلم بس تعرفت على سياسيين ورجال أعمال وقضاة وغيره! ناس من الجالية المسلمة فعلا اشي بيرفع الراس من مخترعين وعلماء وأساتذة أغلبهم من أصل هندي أو باكستاني!".


وعن قصة صورة "السيلفي" التي جمعته بالرئيس الأمريكي قال: "قلت لبايدن بدي سيلفي والبيت الأبيض خلفي، فأخذ تلفوني وهو عمل السيلفي (...)".


وختم الدكتور الحجيري منشوره بـ"شكراً لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية وزوجته الدكتورة جيل بايدن على هذه الدعوة الكريمة".


يشار إلى أن الدكتور محمد الحجيري هو طبيب أردني وهو رئيس قسم كهرباء القلب في مستشفى مانسفيلد العام بولاية أوهايو الأمريكية، ومن أبرز أطباء العصر الحديث؛ حيث أن إنجازاته الطبية شاع صيتها على المستوى العالمي.


وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أقام أمس الاثنين، حفل استقبال في البيت الأبيض للاحتفال بعيد الفطر، مؤكدا دعم إدارته المستمر للجالية المسلمة، وفقا لنص خطاب بايدن في الحفل الذي نشره الموقع الرسمي للبيت الأبيض.


وأشاد بايدن في الحفل الذي حضره مئات الأشخاص، ومنهم نائب الرئيس، كاميلا هاريس، بإسهامات المسلمين الأميركيين في الولايات المتحدة.


وقال الرئيس الأمريكي في خطابه – وفقاً لما نشرته وسائل إعلام أمريكية -  "اليوم، هناك 3.5 مليون منكم في الولايات المتحدة".


وعلق بايدن على إسهامات المسلمين العديدة في المجتمع الأمريكي، سواء في الخدمة العسكرية والدبلوماسية أو السينما والطعام والملابس.


وقال: "هناك مسلمون أمريكيون يخدمون في الكونغرس اليوم أكثر من أي وقت مضى في التاريخ الأمريكي".


وتحدث بايدن عن ظاهرة الإسلاموفوبيا، قائلا: "نحن مصممون على مواجهة جميع أشكال الكراهية، بما في ذلك الإسلاموفوبيا، وهو أمر مهم بالنسبة لي ويمثل هذا الأمر أولوية لإدارتي، ولهذا السبب أنشأت فريق عمل للطوارئ للتصدي للهجمات على المسلمين ومناهضة التحيز والتمييز".


وأنهى بايدن الحدث بتحية تقليدية باللغة العربية خاصة بالمسلمين في أعيادهم وهي "عيد مبارك".

 




 




 

 


 

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