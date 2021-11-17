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الرزاز يشارك باحتفال مئوية الدولة بإربد

الأربعاء، 17-11-2021 08:44 م

الرزاز يشارك باحتفال مئوية الدولة بإربد

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الوكيل الاخباري - شارك رئيس الوزراء السابق الدكتور عمر الرزاز، اليوم الأربعاء، في الاحتفال الذي أقامته مجموعة الشعلة الكشفية في بلدة سمر بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم للواء بني كنانة بمناسبة مئوية الدولة الأردنية.

واشتملت فعاليات الحفل الذي أقيم في مدرسة ابن رشد الثانوية للبنين، على أهازيج وطنية واستعراضات كشفية وفعاليات شعرية قدمتها مجموعة الشعلة وطلبة المدارس المشاركة بالاحتفال.

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