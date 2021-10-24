مديريتا أوقاف وثقافة مأدبا تحتفلان بذكرى المولد النبوي

الوكيل الاخباري - نظمت مديريتا أوقاف وثقافة مأدبا بعد صلاة المغرب اليوم الأحد في مسجد مأدبا الغربي، احتفالا بذكرى المولد النبوي الشريف، بحضور أمين عام دائرة الإفتاء أحمد الحسنات وجمع من أبناء المجتمع المحلي في مأدبا.



وقال الحسنات، إن "الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف ليس مجرد احتفال للتغني والطرب على أخلاق الرسول الكريم، فمهما ذكرنا من أوصاف لن نفيه حقه"، مشيرا الى أن الله عز وجل خير من وصف الرسول صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم.

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