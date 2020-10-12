الرزاز يوجه رسالة الى الأردنيين

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -

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كتب رئيس الوزراء السابق عمر الرزاز، عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، رسالة وداعية بعد صدور الإرادة الملكية بتشكيل حكومة بشر الخصاونة.وقال الرزاز: “تشرّفتُ على مدى عامين ونيّف بثقة جلالة سيّدنا، فعملتُ إلى جانب زملائي أعضاء الفريق الوزاري بجدّ وإخلاص ومثابرة لنكون عند هذه الثقة، وشرف خدمة الوطن والمواطنين”.وأضاف: “أما وقد حان موعد الاستحقاق الدستوري بتشكيل حكومة جديدة، وتكليف أحد رجالات الدولة المخلصين الأخ الدكتور بشر الخصاونة – أعانه الله – ليتولّى زمام المسؤولية؛ فلا يسعني إلا أن أتقدّم بأسمى آيات الشكر والعرفان لسيّدي صاحب الجلالة حفظه الله، الذي شرّفني بثقته الغالية. وأتقدّم إلى دولة الرئيس والحكومة الجديدة بتمنياتنا بالنجاح والتوفيق في مهمتهم، وإلى الأخوات والأخوة المواطنين على صبرهم وتحمّلهم وتفهّمهم، في ظلّ مرحلة صعبة واجهناها جميعاً بشجاعة وثبات”.وتابع: “والشكر الموصول إلى زملائي أعضاء الفريق الوزاري، الذين اجتهدوا كلٌ في مجاله للحدّ من أثر الجائحة الصحي والاقتصادي والاجتماعي، وإلى جميع العاملين في مؤسّسات الدولة الذين لولا جهودهم لما تمكّنا من خدمة الوطن والمواطنين”.