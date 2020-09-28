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الإثنين، 28-09-2020 01:13 م

الرزاز يوجه رسالة على الواتساب للوزراء

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - وجه رئيس الوزراء عمر الرزاز على مجموعة الوزراء على الواتساب رسالة قبل ساعات من تقديم استقالته، تاليا نصها :
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 زملائي وزميلاتي الأعزاء، لقد تشرفت بالعمل معكم في هذه الحكومة وبثقة سيدنا الغالية وسعينا معاً لخدمة الوطن والمواطن في ظروف صعبة، فاجتهدنا وأصبنا أحياناً، وأخطأنا أحياناً وصححنا مراراً. 

وقد تعاهدنا معاً أن نعمل بجد وإخلاص حتى آخر ثانية من عمر هذه الحكومة. لذلك، كلي أمل وثقة بأنكم سوف تتابعون تفاصيل العمل في وزاراتكم وكافة القرارات التي تتطلب التعامل السريع المطلوب مع الجائحة أو القرارات الاستراتيجية المتعلقة بأولويات التنمية من سياسات وتشريعات وخدمات. 

بمعيتكم سنحمل المسؤولية التي كلفنا بها سيد البلاد ونصدع للاستحقاق الدستوري كأننا سنغادر بعد ثوانٍ من الآن، ونخدم بتفانٍ لآخر لحظة، وكأننا مستمرون دهراً. 

وفقنا الله جميعاً بحمل المسؤولية.
 

 




 

 


 

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