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الأحد، 02-10-2022 10:41 ص

الرصيفة: ورشة تناقش انشاء دارة الملك عبدالله الأول

كم_سنة_حكم_الملك_عبدالله_الأول


الوكيل الاخباري- نظم منتدى ياجوز الثقافي بلواء الرصيفة، مساء أمس السبت، ورشة عمل ناقشت مشروع إنشاء دارة الملك عبدالله الأول الثقافية في موقع مناجم الفوسفات القديمة باللواء.

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وتأتي الورشة بالتعاون مع مديرية الثقافة في محافظة الزرقاء -مركز الملك عبدالله الثاني الثقافي، وجامعتي الهاشمية وآل البيت، بمشاركة عدد من الهيئات الثقافية ضمن فعاليات الرصيفة لواء الثقافة للعام 2022.


وأكد رئيس المنتدى خلف الخلايلة اهمية اقامة هذه الفعالية الثقافية التي تناقش انشاء دارة الملك عبدالله الاول في الرصيفة وآفاق المستقبل السياحي والثقافي في اللواء، إضافة لضرورة الإسراع في تنفيذ مشروع متحف الزرقاء ليكون وجهة سياحية داخلية للمواطنين، ولتوثيق التاريخ الاثري والثقافي والسياحي لمحافظة الزرقاء أسوة بباقي المحافظات.


بدوره، تحدث راعي الورشة الوزير الأسبق طه الهباهبة عن دور الهاشميين في بناء الدولة الاردنية التي وصلت مرحلة متقدمة من النمو والازدهار والتطور وما نراه اليوم من مؤسسات وبنية تحتية وفوقية وأهمية إقامة الدارة والنشاطات المصاحبة لها.


وعرض الدكتور محمد وهيب أستاذ علم الاثار والتراث في الجامعة الهاشمية لمراحل الدراسة الميدانية التي تم اجراؤها لتأسيس الدارة والاجزاء الملحقة بها، ولاسيما المتحف ومقر الهيئات الثقافية، مشيرا إلى أن جلالة الملك عبدالله الاول كان يزور الرصيفة ويلتقي اهلها، ويتابع اهم الاكتشافات الاثرية في بعض المواقع، حيث يتم تأسيس أرشيف خاص في الرصيفة ليصار الى عرضه في الدارة حال اكتمالها.


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