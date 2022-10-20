الرصيفة: ورشة حول واقع الشباب في الحياة السياسية والعمل البرلماني

الوكيل الاخباري - نظم مركز الخدمة المجتمعية في بلدية الرصيفة بالتعاون مع مديرية ثقافة محافظة الزرقاء اليوم الخميس ورشة عمل بعنوان "واقع الشباب في الحياة السياسية والعمل البرلماني" في مقر المركز بإسكان الأمير طلال.



وجاءت الورشة التي قدمها أحمد البواعنة بمشاركة عدد من الشباب والشابات من المجتمع المحلي في لواء الرصيفة، ضمن الأنشطة التي تنفذها مديرية الثقافة وبلدية الرصيفة لتعزيز الوعي السياسي بين الشباب ونشر ثقافة المشاركة في العمل البرلماني وتشجيع الشباب على الانخراط في الحياة السياسية.

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