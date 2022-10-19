مذكرة تفاهم بين الشؤون السياسية والبرلمانية وشركاء الأردن

الوكيل الاخباري - وقع نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية، وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المُكلف، توفيق كريشان، ورئيسة مجلس إدارة مؤسسة "شركاء الأردن" ريم بدران، اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون السياسية ومنظمة "شركاء الأردن".



وتهدف المذكرة التي حضر توقيعها أمين عام الوزارة الدكتور علي الخوالدة، إلى التعاون بين الطرفين في مجال تعزيز قيم ومفاهيم الديموقراطية الشاملة، ودعم وتعزيز المشاركة السياسية الفاعلة والمستدامة.

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