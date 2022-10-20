إربد : ورشة عمل توعوية حول قانون الأحزاب الجديد

الوكيل الاخباري - عقدت وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية بالشراكة مع مركز العالم العربي للتنمية الديمقراطية وحقوق الإنسان ومؤسسة هانس زايدل الألمانية في محافظة إربد اليوم الخميس ورشة عمل توعوية حول قانون الأحزاب الجديد، بمشاركة ممثلين عن المؤسسات العامة والخاصة من جميع محافظات المملكة.



وتحدث في الورشة الدكتور أحمد جريبيع من وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، ورئيس جمعية صهيل للتنمية السياسية الدكتور علي محارمة عن القانون الجديد للأحزاب السياسية وأهمية انخراط الشباب في الحياة الحزبية، مبينين أن للأردنيين الحق في تأسيس الأحزاب والانتساب إليها وفقاً لأحكام الدستور وقانون الأحزاب الجديد.

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