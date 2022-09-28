الأربعاء 28-09-2022
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التعليم العالي تبدأ إرسال نتائج القبول الموحد
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أمين عام سلطة وادي الأردن تلتقي مزارعي دير علا
الملكة تزور مركز بناء المهارات في محافظة الطفيلة
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بعد 7 موجات كورونا.. اليابان تعلن نسبة مناعة القطيع
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