الخميس 15-07-2021
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الخميس، 15-07-2021 07:32 م

الرفاعي: لا مفر من برلمان حزبي برامجي

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الوكيل الاخباري - التقى دولة العين سمير الرفاعي رئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسة وبدعوة من جمعية رجال الاعمال الاردنيين مجموعة من رجال الاعمال بحث معهم آلية عمل اللجنة الملكية لتحديث منظومة الحياة السياسية وسبل تعزيز الحياة الديمقراطية الاردنية.اضافة اعلان


وبين الرفاعي ان الهدف العام من اللجنة تعظيم المشاركة السياسية على أساس حزبي برامجي، مؤكدا على ضرورة تحفيز المشاركة السياسية على اساس حزبي وبخاصة في قطاع الشباب الذي يحظى باهتمام كبير من خلال توصيات تمكن الشباب وتنجز احزابا وطنية ذات برامج واضحة.

 




 

 


 

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