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الثلاثاء، 20-09-2022 08:27 م

الروابدة يرعى انطلاق أعمال مؤتمر التربية الإعلامية والمعلوماتية

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الوكيل الاخباري - رعى رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عبد الرؤوف الروابدة اليوم الثلاثاء انطلاق أعمال النسخة الخامسة من مؤتمر "لنبدأ التربية الإعلامية والمعلوماتية" الذي تنظمه جمعية حماية الأسرة والطفولة، بالتعاون مع أكاديمية دوتشيه فيله الألمانية في جامعة اليرموك، تحت عنوان: التنمر الإلكتروني وآثاره على المجتمع.

وعُقِدت خلال اليوم الأول من المؤتمر جلستان نقاشيتان تناولت الأولى موضوع "التوجهات الأردنية لنشر التربية الإعلامية والمعلوماتية" والثانية "التنمر الإلكتروني وآثاره على الفرد والمجتمع"، بالإضافة إلى عقد ورشة عمل ركزت على موضوع التنمر الإلكتروني وآليات مواجهته والحد من آثاره.

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