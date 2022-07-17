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الأحد، 17-07-2022 05:11 م

الرواشدة: الاستطاعات التوليدية قادرة على استيعاب الطلب على الطاقة

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الوكيل الاخباري - اكد مدير عام شركة الكهرباء الوطنية المهندس أمجد الرواشدة إن النظام الكهربائي في المملكة يمتاز باعتمادية عالية تضاهي مثيلاتها في الدول المتقدمة وان الشركة وضمن خطط محددة تزيد استعدادتها لمواجهة الأحمال الكهربائية خلال شهور الذروة.

وقال إن الشركة قادرة على مواجهة الطلب على الطاقة الكهربائية من خلال تنفيذ الخطط التشغيلية الملائمة والتأكد من قدرة محطات التوليد وجاهزيتها لاستيعاب الطلب على الطاقة الكهربائية المتوقعة خلال صيف هذا العام.

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