الرواشدة يدعو لتوظيف التكنولوجيا لمتابعة تنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد

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الوكيل الإخباري - دعا عضو مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد مصطفى الرواشدة إلى ضرورة توظيف التكنولوجيا الحديثة لخدمة ومتابعة تنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد للتسهيل على الدول الأعضاء تبادل المعلومات ومعرفة أوجه وجوانب التقصير في التنفيذ إن وجدت إضافة إلى الإطلاع على الممارسات الفضلى المطبقة في الدول الأكثر التزاماً.واقترح في الندوة العلمية التي نظمتها على مدى يومين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية "نزاهة" عبر الاتصال المرئي بعنوان العمل على خلق وإيجاد آليات تقنية وفنية للوصل إلى أفضل السبل لمتابعة التنفيذ الأمثل للاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، ضرورة اعتماد نموذج تقييم دوري يغطي المجالات المطلوب تنفيذها من كل دولة ، والإنجازات المتحققة ومؤشرات الأداء الرئيسية والمستهدفات ليتسنى قياس انجاز كل دولة إضافة إلى تأسيس نظام محوسب يتضمن نافذة لكل دولة لإدخال كافة الإنجازات والمستجدات أولاً بأول.واستعرض في مداخلاته الآثار السلبية لانتشار الفساد في المجتمعات مثل هدر وضياع ايرادات الدولة وإضعافها وتراجع النمو الاقتصادي فيها وزعزعة الثقة الاستثمارية وهروب الاستثمارات إضافة إلى تهديد الأمن والسلم المجتمعي بارتفاع معدلات الفقر والبطالة.من جانبهم ناقش المشاركون بالندوة من مختلف الدول العربية ثلاثة محاور حول الاتفاقية انحصرت في أسئلة التقييم الذاتي لاستعراض تنفيذ الاتفاقية، والإطار المرجعي لآلية الاستعراض وكذلك مشروع قرار لآلية استعراض تنفيذ الاتفاقية.شارك في الحوار من الهيئة مدير التعاون الدولي ومدير الدائرة القانونية ومدير وحدة حماية الشهود والمبلغين والخبراء والمستشار القانوني في الهيئة.