الزراعة: الحيازات الوهمية 600 ألف رأس غنم وحملة الترقيم الالكترونية مستمرة

الوكيل الإخباري -

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قال مدير مديرية الأعلاف والترقيم في وزارة الزراعة المهندس عاكف الذنيبات، إن الوزارة أطلقت حملة الترقيم الإلكتروني لحيازات الثروة الحيوانية الموجودة لدى المواطنين، في شهر نيسان عام 2023، من أجل مصلحة مالكي الحيازات وإعطائهم كامل حقوقهم من كميات الأعلاف والعلاجات البيطرية والقضاء على الحيازات الوهمية.وأشار الذنيبات، في حديثه لإذاعة الأمن العام، إلى أن حيازات الأغنام لدى المواطنين شابها تشوهات بالنسبة إلى عدد الحيازات الفعلي، حيث كانت حيازات الأغنام في الأردن 4 ملايين و500 ألف رأس، عملت وزارة الزراعة إلى زرع شرائح الكترونية في جسم الأغنام لضبط أعداد الأغنام .وبين أنه منذ بدء الحملة تناقص العدد المسجل لغاية اليوم ووصل إلى 3 ملايين 900 ألف رأس، بمعنى أن هناك 600 ألف رأس غنم كانت حيازات وهمية.وأشار إلى أن عملية الترقيم الالكتروني مستمرة ضمن كل مديرية حيث يوجد حوالي 49 مديرية ما بين مديرية محافظة ومديرية لواء وعليه، يستطيع أي مزارع مراجعة المديرية التي قامت بالترقيم لديها عن طريق الشرائح الالكترونية، حيث تم زراعة شريحة صغيرة جدا تحت جلد الأغنام (كحجم حبة العدس) وعن طريق "الباركود" يتم التعرف على الرقم.