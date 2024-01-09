مكافحة المخدرات: ضبط مطلوبين وتجار ومروجين بحملات أمنية في مختلف مناطق المملكة

الوكيل الإخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إنّ العاملين في إدارة مكافحة المخدرات وبعد جمع المعلومات الاستخبارية حول عدد من الأشخاص المطلوبين والمشبوهين ومكرري قضايا الاتجار وترويج المواد المخدرة في البادية الوسطى وتحديد أماكنهم ونشاطاتهم الجرمية، نفّذوا حملة أمنيّة مشتركة ومتزامنة على تلك المواقع .



وأكّد، أن الحملة والمداهمات التي نُفذت على مواقع وجود أولئك الأشخاص أفضت لإلقاء القبض على 5 أشخاص، أبرزهم شخص مصنف بالخطر وضُبط بحوزته 27 ألف حبة مخدرة و 90 كف حشيش ، فيما أُلقي القبض كذلك خلال الحملة على تاجر للمخدرات وضُبط بحوزته 10 كفوف من مادة الحشيش وسلاحان ناريّان .



وتابع الناطق الإعلامي، أن كوادر مكافحة المخدرات تعاملت كذلك مع عدد من القضايا النوعية في مختلف مناطق المملكة ، إذ أُلقي القبض في محافظة العاصمة على تاجر للمخدرات بعد مداهمته وضبط بحوزته 39 ألف حبة مخدرة ، فيما ضبطت 33 ألف حبة مخدرة في قضية أخرى في محافظة معان بحوزة أحد تجّار المخدرات .



وفي محافظة المفرق جرى التعامل مع قضيتين لمروجين اثنين، أُلقي القبض في الأولى على مروج بحوزته 13 كف حشيش فيما ضبط بحوزة الآخر في القضية الثانية على 8 كفوف حشيش، فيما أحبطت في إحدى مناطق الشونة الجنوبية محاولة أحد مكرري قضايا المخدرات زراعة كميات من أشتال الماريجوانا وأُلقي القبض عليه وضُبطت الأشتال المزروعة.

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