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الأربعاء، 24-08-2022 08:47 م

الزراعة تروّج لمهرجان منتجات الصيف التعاونية بطريقة جديدة

وزارة الزراعة


الوكيل الاخباري - ابتكرت وزارة الزراعة طريقة جديدة للترويج لمهرجان منتجات الصيف الزراعية التعاونية 2022 الذي ينطلق يوم غد الخميس بالتعاون مع المؤسسة التعاونية، للتشجيع على زيارته وتسويق المنتجات المعروضة فيه.

وقال وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الأربعاء، إن الوزارة استعاضت عن الدعوة للمهرجان بالطريقة التقليدية عبر توزيع رقاع، بتوزيع سلال تحتوي على منتجات ريفية على جهات وقطاعات عديدة تدعوها من خلالها للمشاركة في المهرجان الذي ستعرض فيه 100 جمعية تعاونية من محافظات المملكة كافة منتجاتها.

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