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الجمعة، 03-03-2023 06:28 م

الزراعة: لم نتلق أي بلاغات من السعودية حول تهريب مخدرات عبر إرساليات زراعية أردنية

شح


الوكيل الاخباري - قالت وزارة الزراعة حول الخبر الذي تم تداوله عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي  والذي يتحدث عن إحباط السلطات السعودية لمحاولة تهريب (الكبتاغون) المحملة على ارسالية بندورة ورمان واردة للملكة العربية السعودية عبر منفذ حديثه إن الأردن في هذا الوقت من العام لا يصدر الرمان بل يستورد الرمان بسبب حاجة السوق المحلي وعدم توفره محليا.

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وأضافت في بيان صادر عنها نشر عبر صفحتها على فيسبوك أن الصور المتداولة هي ليست للبندورة المحلية مع تأكيد المصدرين الأردنيين على عدم تسجيل هذه الشحنة من خلالهم ولم يتم إعلامنا من قبل السلطات السعودية بوجود شحنة أردنية المنشأ قد تعرضت للرفض او التوقيف ولا لأي من المصدرين الأردنيين.


وأكدت الوزارة  أن مركز جمرك حدود العمري لم يتلقى أي بلاغات رسمية من السلطات السعودية حول هذا الموضوع  و أن البضائع السورية تمر عبر الأراضي الأردنية ضمن ( الترانزيت ) باتجاه السعودية ومن خلال منفذ حدود معبر حديثة .
وقد راجعت الوزارة المصدر والمعلومات المنشورة من قبل الجانب السعودي ولم تجد أي تحديد لمنشأ هذه الشحنة وتستغرب من بعض وسائل الإعلام المحلية على  تأكيد مصدر الشحنة والحديث عن كونها اردنية في تشويه واضح لسمعة الصادرات الأردنية دون مصدر يذكر .


 




 

 


 

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