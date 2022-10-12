الزراعة والعربية للتنمية توزعان عددا من رؤوس الماشية على أسر بدير علا

الوكيل الإخباري - وزعت المنظمة العربية للتنمية الزراعية ووزارة الزراعة عددا من رؤوس الماشية على أسر في لواء دير علا.

اضافة اعلان



‎وقالت مديرة المكتب الإقليمي للشرق العربي في المنظمة المهندسة فداء الروابدة إن هذه المبادرة جاءت وفقا لاستراتيجية المنظمة للتنمية الزراعية العربية المستدامة 2030 بالتعاون مع وزارة الزراعة، بهدف المساهمة في تنمية الريف العربي، وتأهيل القدرات للتأقلم مع المتغيرات البيئية والاقتصادية والمجتمعية ذات الصلة بالقطاع الزراعي.



وأضافت أن المبادرة شملت توزيع 32 رأسا من الماشية من خلال مشروع تربية الماعز الخاص بالمنظمة في منطقة دير علا للمساهمة في توفير دخل مستدام للأسر المستهدفة، وتحفيزهم على إنتاج هذا النوع من الماشية.



‎يذكر أن المشروع الذي أسسته المنظمة في دير علا عام 2012، شمل توزيع 150 رأسا من الماشية في غور فيفا، بالإضافة إلى مشاريع إنتاج العسل وتحسين زيت الزيتون.

