الزرقاء: أمسية بعنوان يوم اللاجىء الفلسطيني

الوكيل الإخباري- أقام نادي أسرة القلم الثقافي، مساء أمس، أمسية بعنوان "يوم اللاجئ الفلسطيني"، بحضور جمع من الكتاب والناشطين والمهتمين.

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وتحدثت خلال الأمسية أمين سر الجمعية الأردنية للتنمية السياسية المحامية فاطمة قصاد، عن معنى اللجوء لغة واصطلاحا في القانون الدولي، وتساءلت هل تنطبق القوانين والأعراف الدولية على اللاجئ الفلسطيني لأنه من أصعب قضايا اللاجئين، كما تحدثت عن الاختلافات بين تعريف اللاجئ المطرود من وطنه والمبعد عنه، والتطهير العرقي.



كما تحدثت عن التشريعات الدولية التي خلقت الكثير من الخلافات في تعريف اللاجئ، مؤكدة ضرورة عودة اللاجئين إلى أوطانهم بعد انتهاء الأسباب التي اخرجتهم قصراً من أوطانهم.



وفي نهاية الأمسية التي أدارها عضو الهيئة الإدارية لنادي أسرة القلم الثقافي محمود ابو جابر، جرى نقاش وحوار مع الحضور، تركز حول القضية الفلسطينية واللاجىء الفلسطيني وحق العودة وتقرير المصير.