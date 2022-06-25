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السبت، 25-06-2022 08:28 م

عطالله خيري يثمن التسهيلات الأردنية للحجاج الفلسطينيين

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الوكيل الاخباري - ثمن سفير دولة فلسطين لدى الأردن عطالله خيري التسهيلات والإجراءات التي قدمتها وقامت بها الجهات المعنية في المملكة وجهاز الأمن العام وإدارة ومفارز أمن الجسور للحجاج الفلسطينيين القادمين من الضفة الغربية والقدس في طريقهم إلى الديار المقدسة لأداء شعائر ومناسك الحج لهذا العام.

وقال خيري في تصريح صحفي اليوم السبت، إن هذه التسهيلات والإجراءات والاستقبال الأخوي والتعاون اللا محدود مع أكثر من 2100 حاج فلسطيني قدموا من الأراضي الفلسطينية المحتلة في طريقهم إلى الديار المقدسة عبر المملكة الأردنية الهاشمية، سهّلت كثيرا على الحجاج، حيث واصل الحجيج رحلتهم بسهولة ويسر.

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