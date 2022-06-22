الأربعاء 22-06-2022
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مراكز توافر مطعوم كورونا الخميس - أسماء
الكويت تسحب اعتماد دكتوراة العلوم السياسية في الأردنية
المفرق : اختتام دورة عن استخدام الشاشات الإلكترونية
وريكات خلال لقائه شباب كلنا الأردن يؤكد على ضرورة التحول من التوظيف إلى التشغيل
أخبار الشركات
أخبار الشركات
هاتف بوفا 3 من تكنو المثير بأناقته: لاعب مذهل يوفر تجربة ألعاب لا مثيل لها لمتعة غير محدودة
زبوني تكشف تفاصيل أول ورقة بيضاء حول التجارة الحوارية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
المؤتمر الختامي لمشروع تمكين المرأة الأكاديمية في جامعتي "الأميرة سمية للتكنولوجيا" والبترا
تويوتا تحتفل بفوزها التاريخي الخامس على التوالي في سباق لومان 24 ساعة
كورونا
كورونا
اكتشاف أكثر من ألف جين مرتبط بمضاعفات كورونا
الكشف عن دارسات جديدة لإنتاج لقاح مضاد لجميع متغيرات كوفيد-19
بعد ارتفاع الإصابات عالميا.. أعراض سلالتي أوميكرون الجديدتين BA.4 وBA.5
11 دولة بينها 5 عربية لا يزال السعوديون ممنوعين من السفر إليها
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بدء أعمال التنقيب عن الذهب والنحاس في جنوب المملكة
من هو الشاب محمد العنانزة الفائز بمسابقة اثيوبيا الدولية لحفظ القرآن الكريم؟
مقترح لإنشاء 14 طريقاً في المملكة مقابل رسوم على مستخدميه
الزراعة تعلن عن أسعار الأضاحي لهذا العام.. تعرف عليها
منوعات وغرائب
منوعات وغرائب
حل لغز تيتانيك: خبير يكتشف السبب الحقيقي وراء الغرق بعد ست سنوات من التحقيق
الكلمات واللحظات الأخيرة لضحية جريمة المنصورة
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بعد فشله في إنقاذها .. رسالة مؤثرة من زميل طالبة المنصورة
ملاعب
ملاعب
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ديارا من الدوري المصري للكويت ،، هل تتم الصفقة !؟
صور : الفيصلي يصعد من التحضيرات لمواجهة الوحدات
الزمالك يرفع راية التحدي للحفاظ على صدارة الدوري المصري
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