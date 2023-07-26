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الأربعاء، 26-07-2023 01:56 م

الزرقاء: أمسية قصصية للكاتبين خالد صالح ومحمد مشه

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الوكيل الاخباري-  نظمت رابطة الكتاب الأردنيين /فرع الزرقاء، مساء أمس، في قاعة مركز الملك عبدالله الثاني الثقافي في الزرقاء، أمسيتين قصصيتين، للقاصين خالد محمد صالح ومحمد مشة، حيث أدار الأمسية الكاتب الدكتور عيسى حداد، وحضرها جمع من الكتاب والمهتمين بالشان الثقافي.

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واستهل الكاتب صالح الأمسية، بقراءة مجموعة من القصص، منها: زهور برية، ربيع بلا ربيع، المدن الملونة، إضافة إلى أجزاء من روايته "الحارة".


والكاتب خالد صالح له العديد من المؤلفات في مجال الرواية والقصة والشعر والمسرح .


من جهته، قرأ الكاتب مشه عدداً من القصص القصيرة، ومنها : حبك قدري، همسة في زمن الضجيج، الولد الذي غاب، بائعة الكبريت، وعصافير المساء تأتي سراً.


والكاتب مشة عضو رابطة الكتاب الأردنيين واتحاد الأدباء والكتاب العرب ومقرر لجنة القصة والرعاية في رابطة الكتاب الأردنيين، وله العديد من المؤلفات القصصية والروائية.


وفي ختام الأمسية، عبر الدكتور حداد، عن شكره وتقديره لمديرية ثقافة الزرقاء على دعم أنشطة فرع الرابطة في الزرقاء، في حين أدار نقاشاً موسعاً حول مفهوم القصة القصيرة جداً كشكل جديد في الأدب العربي ، حيث تباينت الآراء ما بين مؤيد ومعارض .

 




 

 


 

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