فعاليات في الرصيفة لتجنيد عدد من أبناء وبنات اللواء

الوكيل الاخباري - أكد متصرف لواء الرصيفة، الدكتور خلف بني خالد، أهمية الزيارة التاريخية الأولى لجلالة الملك عبد الله الثاني إلى لواء الرصيفة، بمحافظة الزرقاء، أخيرا، والتي أثمرت عن مكرمات ملكية كبيرة لأبناء اللواء تكللت بافتتاح جلالته للحديقة البيئية التي أمر بإنشائها تحت إشراف ومتابعة الديوان الملكي الهاشمي.

اضافة اعلان



وأنشئت الحديقة لتكون متنفسا لأبناء اللواء ومعلما حضاريا وسياحيا يخدم المدينة في استقطاب استثمارات في شتى المجالات، بالإضافة لتوفير فرص عمل لأبناء المدينة لتحسين مستوى معيشتهم وكذلك نسب النمو في اللواء.



وأضاف، خلال جولة تفقدية، يرافقه فيها مدير شرطة اللواء العقيد مجدي العبادي، ورئيس بلدية الرصيفة شادي الزيناتي، إن الفعالية التي أقامتها لجان عسكرية خاصة اليوم الثلاثاء في اللواء تأتي تنفيذا لمكرمة جلالته لتجنيد عدد من أبناء وبنات اللواء في الأجهزة العسكرية والأمنية تقديرا لهم ولرغبتهم بخدمة وطنهم الأردن.



وقال إن الرصيفة باتت تتمتع بمستوى عال من الأمن والأمان بفضل وعي أبنائها وفعالية الخطط الأمنية التي تنفذها الأجهزة الأمنية على مختلف مستوياتها، معربا عن امتنان جميع أهالي اللواء لهذه المكرمة السامية.



بدوره، أشار العبادي إلى أن الحالة الأمنية في اللواء أصبحت أكثر إيجابية بجهود جميع الأجهزة الأمنية التي تعمل على مدار الساعة لتحقيق الأمان لأبناء اللواء تنفيذا لتوجيهات القيادات العليا ولا تفتأ أن تقوم بكل ما يتوجب عليها عمله خدمة للوطن وأمنه.



من جهته، ثمّن الزيناتي المكارم الهاشمية المتواصلة لأبناء مدينة الرصيفة والتي تشد من عزيمتهم وتدفعهم للعمل بجد ومثابرة لخدمة الأردن في جميع القطاعات، مشيرا إلى أن الرصيفة تسير في مسار صحيح نحو التنمية الشاملة كما أرادها جلالته برعاية ودعم من البلدية كمؤسسة تنمية مجتمعية شاملة إلى جانب عملها الخدمي المتعارف عليه.



يذكر أنه تم اليوم وخلال هذه الفعالية التي نفذت في 6 مواقع في لواء الرصيفة وتحت إشراف لجان عسكرية خاصة تسجيل طلبات التجنيد لنحو 4000 شاب و700 شابة من أبناء اللواء، فيما تعمل اللجان على مراجعة هذه الطلبات واختيار العدد المطلوب منهم لاستكمال إجراءات تجنيدهم.