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الأحد، 09-07-2023 06:42 م

بيان هام من الجمارك حول شطب المركبات في جمرك حرة الزرقاء

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الوكيل الإخباري - أطلقت دائرة الجمارك نظام حجز الدور لشطب المركبات في جمرك المنطقة الحرة الزرقاء، والذي جاء لينظّم جميع الإجراءات التي تتم داخل ساحة الشطب، وربط هذا النظام مع نظام الاسيكودا والمعلومات المتوفرة من إدارة الترخيص بعد أن كانت تتم العملية بشكل يدوي من خلال سجل (دفتر يدوي).

وتم إطلاق النظام في بداية شهر أيار لهذا العام 2023 كنقطة انطلاق وتحول، ونظرًا لصعوبة التدقيق ومتابعة المركبات الداخلة إلى ساحة الشطب تمت حوسبة آلية عمل ساحة الشطب، وإعداد تسجيل دور إلكتروني لمتلقي الخدمة وحوسبة جميع مستندات القبض والدفع الإلكتروني عن المبالغ المترتبة.

ويتم من خلال النظام التحقق من شطب المركبة وذلك من حركة الدخول الإلكتروني إلى ساحة الشطب، وحالة المركبة لدى إدارة الترخيص.

وتوفر هذه الخدمة الوقت والجهد لمتلقي الخدمة من خلال خدمة الدفع الإلكتروني لمستندات القبض المتعلقة بالمركبات المراد إدخالها إلى ساحة الشطب، وحقّق النظام زيادة في الرقابة الجمركية وإمكانية اجراء عملية التدقيق اللاحق بكل يسر وسهولة، وضمان عدم التلاعب بأي كتاب شطب مركبة بالتدقيق إلكترونيًا من دخول وشطب رقم تسجيل المركبة المشطوبة إلى ساحة الشطب ومعرفة كتب شطب المركبات التي تم إصدارها ولم تستخدم على نظام الاسيكودا.

ويُذكر أن ساحة شطب المركبات في مركز جمرك المنطقة الحرة الزرقاء تعمل فيها الكوادر الجمركية على قدم وساق؛ لخدمة المتعاملين حيث بدء العمل فيها في عام 2013 وما زال العمل مستمرًا لغاية عام 2023 لتقديم أفضل الخدمات الجمركية.

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