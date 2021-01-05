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الثلاثاء، 05-01-2021 02:03 م

الزرقاء: تحرير 6 مخالفات لمواطنين ومنشآت تجارية

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الوكيل الإخباري - حررت كوادر مديرية صناعة وتجارة وتموين محافظة الزرقاء خلال اليومين الماضيين 6 مخالفات بحق مواطنين ومنشآت تجارية، وذلك خلال جولاتها الرقابية والتفتيشية المستمرة على أسواق ومحال في المحافظة.

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وبين مدير المديرية عماد البزور، اليوم الثلاثاء، ان مخالفتين تم تحريرهما بحق مواطنين بسبب مخالفتهما أمر الدفاع وعدم ارتداء الكمامة داخل المنشآت التجارية، و3 مخالفات بحق منشآت تجارية لعدم التقيد بالإعلان عن الأسعار على البضائع المعروضة ، ومخالفة واحدة للبيع بأعلى من السعر المحدد من قبل وزارة الصناعة والتجارة والتموين.


 




 

 


 

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