الإثنين 20-11-2023
الوكيل الاخباري
 

قيادي بحماس: ليس هناك تفاصيل بخصوص التوصل لصفقة تبادل الأسرى

طائرة عسكرية أردنية تقل 24 أردنيا علقوا في قطاع غزة تهبط في عمان

سرايا القدس: نخوض اشتباكات عنيفة مع الاحتلال بحي الزيتون

الخارجية: عدم تمكن 229 أردنيا من الخروج من قطاع غزة حتى الآن

هيئة البث الإسرائيلية: إسرائيل أعطت الضوء الأخضر لصفقة وتنتظر رد حماس

أبو عبيدة يكشف تفاصيل خسائر الاحتلال في غزة خلال 72 ساعة

فيديو.. فرار جماعي للمستوطنين نحو الملاجئ في تل أبيب

الإعلام الحكومي بغزة: أكثر من 13300 شهيد في غزة

مشاهد لسيطرة الحوثيين على سفينة إسرائيلية بالبحر الأحمر - فيديو

صفارات الإنذار تدوي في تل أبيب

عاجل

قيادي بحماس: ليس هناك تفاصيل بخصوص التوصل لصفقة تبادل الأسرى

الإثنين، 20-11-2023 11:19 م

الزرقاء: ورشة حول التوعية المجتمعية في مجال الكائنات المعدلة وراثيا

1700509739922


الوكيل الإخباري - افتتح مندوب وزير البيئة مدير مديرية حماية البيئة لمحافظة الزرقاء الدكتور مشعل الفواز، ورشة علمية في مبنى المديرية، لمناقشة زيادة الوعي المجتمعي في مجال الكائنات المعدلة وراثيا، بالتعاون مع مشروع تنفيذ الإطار الوطني للسلامة الإحيائية في الأردن.

اضافة اعلان


وأكد الفواز أن الهدف من الورشة، التي حضرها 45 مشاركاً من جميع الجهات الرسمية والجامعات والمجتمع المحلي، هو تسليط الضوء على ضرورة زيادة الوعي المجتمعي بالتعرف على المواد المعدلة وراثيا وكيفية التعامل معها.


وتضمنت الورشة على 3 جلسات، حيث قدم بالجلسة الأولى منسق المشروع المهندس خالد المجالي ورقة عمل حول تطبيقات التكنولوجيا الحيوية الحديثة بكل إنجازاتها وأثرها على البيئة والإنسان، كما قدم في الجلسة الثانية مندوب مساعد منسق المشروع ورقة عمل حول بروتوكول السلامة الإحيائية والتعريف بمشروع تنفيذ الإطار الوطني للسلامة الإحيائية في الأردن.


في حين اختتمت الجلسة الثالثة الورشة التوعوية، بمناقشة ورقة عمل حول مسودة قانون السلامة الإحيائية قدمها رئيس وحدة الشؤون القانوني في وزارة البيئة محمد الآغا.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1700509437181

كلنا الأردن تطلق سلسلة حواريات حول الدبلوماسية الأردنية

container-with-plastic-garbage-polluted-park

معرض فني في تربية الرمثا حول تدوير النفايات

1700507071013

بلدية جرش تتعامل مع 42 ملاحظة خلال المنخفض الجوي

WhatsApp Image 2023-11-20 at 9.45.19 PM

طائرة عسكرية أردنية تقل 24 أردنيا علقوا في قطاع غزة تهبط في عمان

image

الخارجية: عدم تمكن 229 أردنيا من الخروج من قطاع غزة حتى الآن

10202028183520969556636

العضايلة عن زيارة ولي العهد: بادرة ذات وزن وخطوة "مهمة"

أخبار متعلقة
1700509437181

كلنا الأردن تطلق سلسلة حواريات حول الدبلوماسية الأردنية

1698326386837

مساعدة وزير الخارجية الأميركي تبدأ زيارة للأردن والمنطقة

396057139_297831339764681_5233652890783780456_n

انفجار خزان اكسجين داخل مصنع حديد في الزرقاء دون وقوع إصابات

1698125939216

عين على القدس يرصد قمع الاحتلال لاحتجاجات المقدسيين

1698064575282

مركز التوثيق الملكي يصدر كتابا يتناول تاريخ مدرسة معان الثانوية

1697974915881

"المتقاعدين العسكريين" تنظم دورة أعوان مكافحة المخدرات ويوماً طبياً في الزرقاء