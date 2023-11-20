الزرقاء: ورشة حول التوعية المجتمعية في مجال الكائنات المعدلة وراثيا

الوكيل الإخباري - افتتح مندوب وزير البيئة مدير مديرية حماية البيئة لمحافظة الزرقاء الدكتور مشعل الفواز، ورشة علمية في مبنى المديرية، لمناقشة زيادة الوعي المجتمعي في مجال الكائنات المعدلة وراثيا، بالتعاون مع مشروع تنفيذ الإطار الوطني للسلامة الإحيائية في الأردن.

اضافة اعلان



وأكد الفواز أن الهدف من الورشة، التي حضرها 45 مشاركاً من جميع الجهات الرسمية والجامعات والمجتمع المحلي، هو تسليط الضوء على ضرورة زيادة الوعي المجتمعي بالتعرف على المواد المعدلة وراثيا وكيفية التعامل معها.



وتضمنت الورشة على 3 جلسات، حيث قدم بالجلسة الأولى منسق المشروع المهندس خالد المجالي ورقة عمل حول تطبيقات التكنولوجيا الحيوية الحديثة بكل إنجازاتها وأثرها على البيئة والإنسان، كما قدم في الجلسة الثانية مندوب مساعد منسق المشروع ورقة عمل حول بروتوكول السلامة الإحيائية والتعريف بمشروع تنفيذ الإطار الوطني للسلامة الإحيائية في الأردن.



في حين اختتمت الجلسة الثالثة الورشة التوعوية، بمناقشة ورقة عمل حول مسودة قانون السلامة الإحيائية قدمها رئيس وحدة الشؤون القانوني في وزارة البيئة محمد الآغا.