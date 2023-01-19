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الخميس، 19-01-2023 07:02 م

الزميل الصحفي صبري الوردات في ذمة الله

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الوكيل الاخباري - نعى وزير الاتصال الحكومي؛ الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول، الزميل الصحفي صبري الوردات الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم الخميس.

واستذكر الشبول مناقب الفقيد، الذي كان مثالا في التفاني بالعمل والمهنية، وإسهاماته خلال مسيرته الصحفية الطويلة في وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، مشيداً بالجهود التي بذلها أثناء عمله في الوكالة من خلال الوظائف التي تدرج بها.

وأعرب الشبول عن أصدق مشاعر العزاء والمواساة لعائلة الفقيد وذويه، ولعموم الأسرة الصحفية الأردنية، داعيًا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر وحسن العزاء.

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