الساكت : تراجع حجوزات المزارع في البحر الميت بسبب موجة الحر

الوكيل الإخباري- ليلى القرشي

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أكد رئيس اتحاد أصحاب المزارع، محمد الساكت تراجع حجوزات المزارع في البحر الميت تزامناً مع ما تشهده المملكة من موجة حر .



وقال الساكت لـ "الوكيل الإخباري" أن الكثير من المواطنين قاموا بالغاء الحجوزات خلال أيام السبت والأحد الماضيين بسبب ارتفاع درجات حرارة الطقس وخاصة في مزارع البحر الميت



وأضاف في السياق ذاته، أن مزارع مناطق جرش وعمان سجلت نسب اشغال اكثر نشاطاً خلال ساعات المساء.



يُشار إلى أن مزارع البحر الميت تمثل ما نسبته 66.3% من إجمالي مزارع المملكة، وما نسبته 11.5% في السلط، و17.8% في مناطق جرش والعالوك، و 4.3% في مناطق أخرى.