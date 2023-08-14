الإثنين 14-08-2023
الوكيل الاخباري

الملك يعود إلى أرض الوطن

وفد وزاري يؤكد دعم الأردن لاستضافة الإمارات قمة المناخ

بني مصطفى: مشاركة المرأة سياسيا مطلب تنموي ومصلحة وطنية

هيئة كلنا الأردن تختتم دورة التجارة الإلكترونية في البلقاء

اعلان صادر عن وزارة التربية حول دوام المدارس

البيان الختامي للقمة الأردنية المصرية الفلسطينية

مناشدة بالبحث عن رجل مفقود في البلقاء

19.4 % نمو الدخل السياحي في الأردن خلال شهر تموز الماضي

شاهد : امطار غزيرة بالاردن اليوم الاثنين - فيديوهات

النقد الدولي: توقعات بدخول ثلث الاقتصاد العالمي في ركود هذا العام

الإثنين، 14-08-2023 03:38 م

الساكت : تراجع حجوزات المزارع في البحر الميت بسبب موجة الحر

5_3


الوكيل الإخباري- ليلى القرشي

 

اضافة اعلان

أكد رئيس اتحاد أصحاب المزارع، محمد الساكت تراجع حجوزات المزارع في البحر الميت تزامناً مع ما تشهده المملكة من موجة حر . 

وقال الساكت لـ "الوكيل الإخباري" أن الكثير من المواطنين قاموا بالغاء الحجوزات خلال أيام السبت والأحد الماضيين بسبب ارتفاع درجات حرارة الطقس وخاصة في مزارع البحر الميت 

وأضاف في السياق ذاته، أن مزارع مناطق جرش وعمان سجلت نسب اشغال اكثر نشاطاً خلال ساعات المساء.

يُشار إلى أن مزارع البحر الميت تمثل ما نسبته 66.3% من إجمالي مزارع المملكة، وما نسبته 11.5% في السلط، و17.8% في مناطق جرش والعالوك، و 4.3% في مناطق أخرى.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
2023_06_11_04_58_12

الملك يعود إلى أرض الوطن

مبنى رئاسة الوزراء

وفد وزاري يؤكد دعم الأردن لاستضافة الإمارات قمة المناخ

55

بني مصطفى: مشاركة المرأة سياسيا مطلب تنموي ومصلحة وطنية

820237174724509408238

هيئة كلنا الأردن تختتم دورة التجارة الإلكترونية في البلقاء

suckers-4504323_1920

مهتمون بالقطاع يدعون لأهمية اعتماد الزراعة المستدامة بالكرك

666

البيان الختامي للقمة الأردنية المصرية الفلسطينية

أخبار متعلقة
Akkaba-hotels-on-sea-6

87 % نسبة إشغال فنادق العقبة خلال عطلة الأسبوع الحالي

image (63)

إزالة اعتداءات على المياه وأراضي الخزينة في الأغوار

1691070312297

الشبول يلتقي الناطقين الإعلاميين وضباط ارتباط الأجندة الحكومية

620238104620679698173

%77 حجوزات فنادق العقبة فئة 5 نجوم مقابل 35% في البترا نهاية الأسبوع الحالي

520231623251866959037

مرصد الزلازل يكشف تفاصيل الـ 3 هزات أرضية في البحر الميت

720236151622536896137

63 % نسبة إشغال فنادق العقبة في عطلة نهاية الأسبوع الحالي