87 % نسبة إشغال فنادق العقبة خلال عطلة الأسبوع الحالي

الوكيل الإخباري -

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وصلت نسبة حجوزات فنادق العاصمة عمان خلال عطلة نهاية الأسبوع الحالي إلى 70%، مقابل 87% في العقبة ، و65 % في البحر الميت، و 26% في البترا.وقالت نائب رئيس جمعية الفنادق الأردنية الناطق الرسمي باسم الجمعية حسين هلالات لـ " الوكيل الإخباري" إن نسب الإشغال في فنادق فئة 5 نجوم في العقبة خلال عطلة نهاية الأسبوع الحالي إلى 86%، مقابل 69% في عمان، و 69% في البحر الميت، و 35% في البترا.وأضاف هلالات إن نسب الإشغال في فنادق فئة 4 نجوم، في العقبة 90%، والعاصمة عمّان 64%، فيما كانت في البحر الميت 61% أما البترا 26%.أما فنادق فئة 3 نجوم بلغت نسبة الأشغال 78% في عمان و 86% في العقبة ، فيما كانت النسبة في البترا 16% .