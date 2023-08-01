الثلاثاء 01-08-2023
الوكيل الاخباري

الذهب يفقد لمعانه ويهبط إلى ما دون الـ 2000 دولار

مرصد الزلازل يكشف تفاصيل الـ 3 هزات أرضية في البحر الميت

الجيش السوداني يقصف تمركزات للدعم السريع جنوب وشرق الخرطوم

جمعية التمور تحذر من أصناف تمور رديئة في الأسواق المحلية

وفاة طفل غرقا بقناة الملك عبدالله

الامن العام : حملات امنية مستمرة بكافّة مناطق المملكة بحزم ودون تهاون

"البرلمانية الأردنية البحرينية" تبحث والسفير البحريني تعزيز التعاون

انقلاب صهريج على الطريق الصحراوي

تفاصيل هامة بشأن حملة الفيدرالي الأمريكي لرفع أسعار الفائدة من جديد

21 مليون دينار صادرات الزرقاء الشهر الماضي

الثلاثاء، 01-08-2023 02:32 م

مرصد الزلازل يكشف تفاصيل الـ 3 هزات أرضية في البحر الميت

520231623251866959037


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - سجل مرصد الزلازل الأردني، اليوم الثلاثاء، 3 هزات أرضية في البحر الميت.

وقال مدير مرصد الزلازل غسان سويدان إن الأولى سجلت في الساعة 5.05 صباحا ، بقوة 3.2 ريختر ، والثانية في الساعة 9.46، بقوة 2.1 ريختر، على عمق 9 كلم ،وسجلت في الساعة 10.43 صباحا توقيت عمان، هزة أرضية، بقوة 1.9 ريختر، على عمق 4 كلم.

وأوضح سويدان أن هذه الهزات الأرضية صغيرة وغير مؤثرة وهي معتادة في هذه المنطقة، ولا يوجد ما يدعو للقلق.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1690889396351

التربية تطلق البرنامج الوطني الصيفي بصمة

1687261086612

بيان من المركز الوطني لحقوق الإنسان حول قانون الجرائم الإلكترونية

M63A1594

جمعية التمور تحذر من أصناف تمور رديئة في الأسواق المحلية

442001

الخرابشة: الأردن من الدول المتقدمة في مجال الطاقة المتجددة

720232222220498418861

وفاة طفل غرقا بقناة الملك عبدالله

5a39cfda-5c29-476d-aacc-88e082d3cd43

اعادة تشغيل فندق عمان برادايس المملوك للضمان الاجتماعي

أخبار متعلقة
72023259503241704270

مرصد الزلازل الأردني: تسجيل 683 زلزالا منذ بداية العام

720232592226163454612

هل أثر الزلزال الذي ضرب تركيا على الأردن؟

1690145461979

انطلاق أنشطة شبابية في عدة محافظات

720236151622536896137

63 % نسبة إشغال فنادق العقبة في عطلة نهاية الأسبوع الحالي

1

عائلة أردنية تفجع بوفاة ابنها في البحر الميت ليلة أمس

0L5A1066

إدارة السير: وفاة و4 إصابات بحادث مروع