مرصد الزلازل يكشف تفاصيل الـ 3 هزات أرضية في البحر الميت

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - سجل مرصد الزلازل الأردني، اليوم الثلاثاء، 3 هزات أرضية في البحر الميت.
وقال مدير مرصد الزلازل غسان سويدان إن الأولى سجلت في الساعة 5.05 صباحا ، بقوة 3.2 ريختر ، والثانية في الساعة 9.46، بقوة 2.1 ريختر، على عمق 9 كلم ،وسجلت في الساعة 10.43 صباحا توقيت عمان، هزة أرضية، بقوة 1.9 ريختر، على عمق 4 كلم.
وأوضح سويدان أن هذه الهزات الأرضية صغيرة وغير مؤثرة وهي معتادة في هذه المنطقة، ولا يوجد ما يدعو للقلق.
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