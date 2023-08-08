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الثلاثاء، 08-08-2023 01:25 م

إزالة اعتداءات على المياه وأراضي الخزينة في الأغوار

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الوكيل الإخباري - قامت مديرية اعتداءات شمال البحر الميت التابعة لسلطة وادي الأردن صباح اليوم الثلاثاء، بإزالة اعتداءات في منطقة الشونة الجنوبية وضمن مشروع ١٤.٥ كم/ والمتمثل بالاعتداء على وحدات زراعية داخل المشروع وذلك بزراعة أشتال الموز.اضافة اعلان


وكذلك تم إزالة اعتداءات في منطقة مثلث العارضة والمتمثل بزراعة أشجار حمضيات وزيتون بأراضي الخزينة، وبمرافقة قوة امنية ومندوب الإدارة الملكية لحماية البيئة لمنطقة مثلث العارضة.

وتم عمل ضبط بالإزالات حسب الأصول، والعمل جار على إزالة باقي الاعتداءات في نفس المنطقة.

 




 

 


 

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