الخميس 03-08-2023
الوكيل الاخباري

الامن العام يهيب بجميع المواطنين : أبلغوا عن هؤلاء لينالوا عقابهم

وزارة الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير الألماني

افتتاح سد جديد في الأردن وهذه طاقته الاستيعابية

افتتاح مهرجان الزهور الأردني الأول في حدائق الحسين - صور

الغذاء والدواء: سحب ووقف تداول صمام القلب Trifecta GT في الأردن

مديرية صحة الرمثا: انتهاء الصيانة الخارجية لمركز صحي عمراوة

ايعاز عاجل من مدير الأمن العام اللواء المعايطة

ارباح البنوك الأردنية تتجاوز الـ 557 مليون دينار خلال 6 أشهر من العام الحالي

تنظيم الطاقة: العمل بالتعرفة الكهربائية المرتبطة بالزمن قائم والتقييم نهاية تشرين أول القادم

%77 حجوزات فنادق العقبة فئة 5 نجوم مقابل 35% في البترا نهاية الأسبوع الحالي

الخميس، 03-08-2023 02:06 م

%77 حجوزات فنادق العقبة فئة 5 نجوم مقابل 35% في البترا نهاية الأسبوع الحالي

620238104620679698173


الوكيل الاخباري - ياسر شطناوي -  وصلت نسبة حجوزات فنادق العاصمة عمان خلال عطلة نهاية الأسبوع الحالي إلى 72%، مقابل 64% في العقبة ، 54% في البحر الميت، و 28% في البترا.اضافة اعلان


وقالت نائب رئيس جمعية الفنادق الأردنية الناطق الرسمي باسم الجمعية حسين هلالات لـ " الوكيل الإخباري" إن نسب الإشغال في فنادق فئة 5 نجوم في العقبة خلال عطلة نهاية الأسبوع الحالي وصلت إلى 77%، مقابل 68% في عمان ، و58% في البحر الميت، و 35% في البترا .

وأضاف هلالات إن نسب الإشغال في فنادق فئة 4 نجوم، في العقبة 71%، والعاصمة عمّان 71%، فيما كانت في البحر الميت 50% أما البترا 28%.

أما فنادق فئة 3 نجوم بلغت نسبة الأشغال 77% في عمان و 44% في العقبة ، فيما كانت النسبة في البترا 22% .

 




 

 


 

إقرأ ايضا
64cb9791261ad

وزارة الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير الألماني

64cb93361ddf1

افتتاح سد جديد في الأردن وهذه طاقته الاستيعابية

362693133_597699695869373_748285060442645790_n

افتتاح مهرجان الزهور الأردني الأول في حدائق الحسين - صور

Heart_surgery-800x549

الغذاء والدواء: سحب ووقف تداول صمام القلب Trifecta GT في الأردن

كورونا 4

مديرية صحة الرمثا: انتهاء الصيانة الخارجية لمركز صحي عمراوة

7202319144843726746386

ايعاز عاجل من مدير الأمن العام اللواء المعايطة

أخبار متعلقة
imgid539711

29 % مساهمة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء بالأردن العام الحالي

720236151622536896137

63 % نسبة إشغال فنادق العقبة في عطلة نهاية الأسبوع الحالي

6

%65 حجوزات فنادق العقبة فئة 5 نجوم مقابل 27 % في البترا

0L5A0042

حادث تدهور مروع على طريق العدسية صباح اليوم

وزارة الداخلية

تشكيلات إدارية واسعة في وزارة الداخلية - أسماء

r

إغلاق السير أعلى جسر ماركا من عمان باتجاه الرصيفة