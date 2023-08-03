%77 حجوزات فنادق العقبة فئة 5 نجوم مقابل 35% في البترا نهاية الأسبوع الحالي

الوكيل الاخباري - ياسر شطناوي -

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وصلت نسبة حجوزات فنادق العاصمة عمان خلال عطلة نهاية الأسبوع الحالي إلى 72%، مقابل 64% في العقبة ، 54% في البحر الميت، و 28% في البترا.وقالت نائب رئيس جمعية الفنادق الأردنية الناطق الرسمي باسم الجمعية حسين هلالات لـ " الوكيل الإخباري" إن نسب الإشغال في فنادق فئة 5 نجوم في العقبة خلال عطلة نهاية الأسبوع الحالي وصلت إلى 77%، مقابل 68% في عمان ، و58% في البحر الميت، و 35% في البترا .وأضاف هلالات إن نسب الإشغال في فنادق فئة 4 نجوم، في العقبة 71%، والعاصمة عمّان 71%، فيما كانت في البحر الميت 50% أما البترا 28%.أما فنادق فئة 3 نجوم بلغت نسبة الأشغال 77% في عمان و 44% في العقبة ، فيما كانت النسبة في البترا 22% .