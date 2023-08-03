الشبول يلتقي الناطقين الإعلاميين وضباط ارتباط الأجندة الحكومية

الوكيل الاخباري - أكد وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول، أهمية دور الناطقين الإعلاميين في التعبير عن خطط ومشاريع وزاراتهم ومؤسساتهم، وإيصال المعلومات إلى وسائل الإعلام، مشيرًا إلى أن "وجود الناطقين الإعلاميين سيصبح ثقافة دائمة في كل وزارة ومؤسسة".

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حديث الشبول، جاء خلال لقائه، اليوم الخميس، في وزارة الاتصال الحكومي، عددًا من الناطقين الإعلاميين باسم الوزارات والمؤسسات الحكومية، وضباط ارتباط الأجندة الحكومية.



وأشاد الشبول، بدور الناطقين الإعلاميين في إثراء الحوار الوطني عن السياسة العامة للإعلام والاتصال الحكومي الذي يجريه المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ولاسيما أنهم يعدون جزءا أساسيا من هذه السياسة؛ الأمر الذي يضمن تعزيز انسيابية المعلومات وتدفقها نحو الجمهور ووسائل الإعلام.



واستعرض الشبول، جهود وزارة الاتصال الحكومي في تدريب الناطقين والعاملين في الاتصال الحكومي على مدار السنوات الثلاث المقبلة، وتصميم وإعداد برامج تدريب إعلامية في قطاعات حيوية كالصحة والسياحة والبيئة.



ولفت إلى أن وزارة الاتصال الحكومي، وفي سبيل دعم وتمكين الناطقين الإعلاميين، ستُفعّل منصة "ناطق" ضمن الموقع الإلكتروني للوزارة، مبيناً أن هذه المنصة ستكون مخصصة لإبراز عمل الناطقين في وزاراتهم ومؤسساتهم.



كما لفت الشبول إلى استضافة الأردن لمؤتمر اليونسكو الدولي "الأسبوع العالمي للدراية الإعلامية والمعلوماتية وأجندة الشباب"، الذي سيقام في قصر المؤتمرات بمنطقة البحر الميت خلال الفترة من 23 إلى 25 من تشرين الأول المقبل، بتنظيم من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ( اليونسكو) بالشراكة مع وزارة الاتصال الحكومي.