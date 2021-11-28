السجن 3 سنوات لموظف بلدية بتهمة الرشوة

الوكيل الإخباري - أدانت الهيئة القضائية المختصة بجنايات الفساد لدى محكمة بداية عمان، الأحد، موظفا بإحدى البلديات بجريمة الرشوة وقررت وضعه بالاشغال المؤقتة لمدة ثلاث سنوات وتغريمه قيمة الرشوة التي تقاضاها البالغة 2500 دينار.

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وتضمن الحكم تعديل الوصف الجرمي المسند للمتهم الثاني والذي يعمل مديرا لإحدى الدوائر في البلدية ذاتها من جناية استثمار الوظيفة إلى جرم الإهمال بواجبات الوظيفة العامة دون مبرر مشروع، وإدانته بالجرم بوصفه المعدل والحكم عليه بالحبس ثلاثة أشهر والرسوم والغرامة بقيمة 500 دينار والرسوم وتضمينه النفقات الادارية والقضائية.



وحسب الحكم فإن المتهم الأول والذي يعمل جابيا في البلدية "أخذ رشوة مقدارها 2500 دينار لغايات تنفيذ معاملة لأحد الأشخاص في البلدية" وتم ضبطه متلبسا بالجريمة من قبل موظفي هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، في حين أهمل المتهم الثاني القيام بواجبات الوظيفة وذلك بتأخيره إحدى المعاملات في إحدى دوائر البلدية دون مبرر مشروع.



وأصدرت المحكمة قرارها، خلال جلسة علنية برئاسة القاضي ناصر الصلاحين وعضوية القاضي فادي مصلح، و تضمن تجريم الموظف بجناية الرشوة وتضمينه النفقات الادارية والقضائية.

