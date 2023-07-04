السجن 6 سنوات لشخص سرق 37 رأس أغنام

الوكيل الاخباري - قررت محكمة جنايات الرمثا، تغليظ عقوبة شخص اعتاد ارتكاب الجنايات ورفعتها من 3 سنوات لتصبح الأشغال المؤقتة لمدة 6 سنوات، حيث ثبت للمحكمة أنه من مكرري ارتكاب جرائم الجنايات بالمعنى القانوني.



وقام المدان بسرقة 37 رأسا من الأغنام والتي كانت موجودة في حظيرة بأحد منازل مدينة الرمثا شمال المملكة، وباعها لعدة أشخاص، وتم إلقاء القبض عليه من قبل الأجهزة الأمنية المختصة.



وقررت المحكمة وضع المدان بالأشغال المؤقتة لمدة 3 سنوات، لكنها استخدمت ظرف تشديد العقوبة المنصوص عليه في المادة 101/1 من قانون العقوبات ورفعت العقوبة إلى 6 سنوات كونه من أصحاب الأسبقيات الجرمية في ارتكاب جناية السرقة.

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