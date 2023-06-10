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السبت، 10-06-2023 08:23 م

أوقاف الرصيفة تعقد محاضرات توعوية للمنتفعين من لجان الزكاة

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الوكيل الاخباري - بدأت مديرية أوقاف لواء الرصيفة اليوم السبت، عقد سلسلة محاضرات ولقاءات توعوية للمنتفعين من لجان الزكاة التابعة للمديرية وبالتعاون مع مكتب الإصلاح الأسري التابع للمحكمة الشرعية والشرطة المجتمعية في اللواء.

وبين مدير أوقاف الرصيفة الدكتور محمد فوزي، أن هذه المحاضرات تأتي ضمن إطار التشاركية بين مختلف الجهات ذات العلاقة بحماية الأسرة ومساعدة الأسر المحتاجة وتركز على مواضيع فكرية وقضايا أسرية إضافة الى سبل الوقاية من المخدرات والجرائم الإلكترونية.

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