الأربعاء 24-05-2023
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الأربعاء، 24-05-2023 09:15 م

السفيرة البريطانية تهنئ بعيد الاستقلال

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الوكيل الاخباري - عبرت السفيرة البريطانية لدى المملكة الأردنية الهاشمية، بريدجيت بريند عن تهانيها بمناسبة استقلال الأردن.

وقالت في بيان وزعته السفارة البريطانية اليوم"يسعدني أن أهنئ الشعب الأردني بمناسبة الذكرى السابعة والسبعين لاستقلال الأردن.

وأضافت أتمنى للشعب الأردني دوام الازدهار والصحة والسعادة، وعيد استقلال رائع. وأفتخر بأن الشراكات القوية بين المملكة المتحدة والأردن تستمر في النمو والتطور على جميع المستويات.

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