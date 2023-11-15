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الأربعاء، 15-11-2023 11:37 م

السفير الأردني بالقاهرة يزور أطفال غزيين سيتم نقلهم إلى المملكة

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الوكيل الإخباري - زار السفير الأردني لدى جمهورية مصر العربية أمجد العضايلة، اليوم الأربعاء، عدداً من الأطفال الفلسطينيين المصابين بالسرطان، الذين تم إجلاؤهم من قطاع غزّة إلى مصر لنقلهم إلى المملكة لتوفير العلاج اللازم لهم في مركز الحسين للسرطان.

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ويأتي نقل الأطفال الى مركز الحسين للسرطان في إطار الموقف الأردني الداعم للأشقاء الفلسطينيين والذي يأتي بتوجيه ومتابعة من جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد.


واطلع العضايلة، خلال زيارته لمستشفى (57357) في القاهرة والمتخصص في معالجة مرضى السرطان، على الحالة الصحية لهؤلاء الأطفال، البالغ عددهم 12، كدفعة أولى من ضمن مجموعة من الأطفال الغزيين المصابين بالسرطان، والذي أعلن رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة استعداد الأردن لاستقبالهم وتأمين الرعاية الطبية والعلاجية لهم.


واطمأن العضايلة على أوضاعهم ومستوى الخدمات المتقدمة التي يوفرها لهم المستشفى بكوادره المتميزة، ناقلاً لهم ولذويهم حرص وتأكيد الأردن تقديم كل ما يمكن من المساعدة الطبية والإغاثية للأشقاء في فلسطين، خصوصاً في ظل ما يعانونه من اعتداء إسرائيلي غاشم ومدان لم تسلم منه حتى المستشفيات والمرضى.


من جانبه عرض مدير عام المستشفى الدكتور شريف أبو النجا الإجراءات الطبية التي خضع لها الأطفال منذ وصولهم، ومتابعة متطلبات كل حالة وصولاً إلى الاستقرار الطبي الذي وصلوا إليه وبما يسهل نقلهم إلى الأردن، معرباً عن استعداده وكادر المستشفى المشرف على الحالات التنسيق والتعاون مع مركز الحسين للسرطان لمتابعة البروتوكول العلاجي لهؤلاء الأطفال.


وخلال لقائه بوزير الصحة والسكان في جمهورية مصر العربية الدكتور خالد عبدالغفار، الذي كان يزور المستشفى، أعرب السفير العضايلة عن تقدير الأردن للجهود التي تبذلها الشقيقة مصر في الجانب الصحي والإنساني، والتنسيق المستمر مع الحكومة الأردنية في سبيل تسهيل مهمة نقل هذه الفئة من الأطفال الغزيين وتوفير كامل الرعاية لهم منذ دخولهم مصر وحتى مغادرتهم إلى الأردن لاستكمال العلاج في مركز الحسين للسرطان، مثمناً دور إدارة مستشفى (57357) وكوادرها الطبية والإدارية في تقديم خدمات طبية ورعائية لهؤلاء الأطفال.


وأشار، بحضور القنصل الأردني في السفارة الأردنية في القاهرة السكرتير الثاني عبير وريكات، إلى التنسيق الجاري مع سفارة دولة فلسطين في مصر ووزارة الخارجية وشؤون المغتربين والجهات المعنية في الأردن لتسهيل مهمة نقل هؤلاء الأطفال، وما يتطلبه ذلك من إصدار الوثائق اللازمة لهم لمغادرة مصر ودخول الأردن.

 




 

 


 

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