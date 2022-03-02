السفير الأردني في رومانيا: اقلاع طائرة إجلاء الأردنيين الثانية عصر اليوم

الوكيل الإخباري - قال السفير الأردني في رومانيا، سفيان القضاة إن طائرة الإجلاء الثانية التي وجه جلالة الملك عبدالله الثاني بها، لإجلاء الأردنيين الذين عبروا الحدود الأوكرانية إلى رومانيا ستغادر عصر اليوم الأربعاء.



وطالب القضاة من الراغبين بالعودة للمملكة التواجد في الموقع التالي في تمام الساعة الثالثة استعدادا للسفر .



وكانت قد أقلعت الطائرة الاولى تمام الساعة 12 ظهرا، ومن المقرر ان تصل مطار ماركا العسكري تمام الساعة 3، وعلى متنها 65 من الأردنيين وعائلاتهم.

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pic.twitter.com/wNEv8tHh2f طائرة الاخلاء الثانية التي وجه جلالة الملك عبدالله الثاني، بها لإخلاء المواطنين الأردنيين الذين عبروا الحدود إلى رومانيا قادمين من أوكرانيا، ستغادر مساء اليوم. نرجو من الجميع التواجد في الموقع التالي في تمام الساعة الثالثة من عصر هذا اليوم الاربعاء ٢-٣-٢٠٢٢ استعداد للسفر #الاردن March 2, 2022

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