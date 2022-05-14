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السفير الأميركي : العلاقة الأردنية-الأميركية الحالية أقوى من أي وقت مضى

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الوكيل الاخباري - قال السفير الأميركي في عمّان هنري ووستر، إن العلاقة الأردنية-الأميركية أقوى من أي وقت مضى حاليا، والعلاقة استمرت قوية وأصبحت أقوى بين الحكومات والشعوب.

وتحدث ووستر في مقابلة مع "المملكة"، بُثت السبت، إن الدولتان خاضتا معا تحديات غير اعتيادية آخرها الصحة، مضيفاً: "عندما تكون لديك علاقات مبنية على أسس منذ وقت طويل 70 عاما فهناك ثقة ومسؤولية مستمرتين ...".

وبشأن مذكرة التفاهم المقبلة بين البلدين التي تؤطر المساعدات الأميركية للأردن قال ووستر إن "حجم المساعدات لا يزال يخضع للمفاوضات ومن مصلحة الولايات المتحدة أن يكون الأردن قويا عسكريا واقتصاديا".

"حريصون على تقوية ذلك بكل الطرق الممكنة ... وضعف الأردن ليس من مصلحة الولايات المتحدة أبدا"، وفق السفير الأميركي الذي أكد استمرار دعم الولايات المتحدة للصحة والتعليم الأساسي في الأردن.

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